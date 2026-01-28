Incendio Consume Tres Tejabanes en la Colonia Alcatraces en Juárez, Nuevo León

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero, se registró un incendio en la colonia Alcatraces, ubicada en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde al menos tres tejabanes fueron consumidos completamente por el fuego. El siniestro ocurrió en un punto de la zona metropolitana y generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio debido a la magnitud del incidente. De acuerdo con la información preliminar, el incendio aparentemente se originó a partir de una fogata que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, las autoridades señalaron que esta situación ya está siendo investigada para determinar con exactitud las causas que provocaron el fuego. Las condiciones del entorno y el tipo de materiales de las viviendas facilitaron la rápida propagación de las llamas.

Video: Se Incendian 3 Tejabanes; No Hay Heridos en Colonia Alcatraces en Juárez

Tras el reporte del incendio, se movilizaron rescatistas, elementos de Protección Civil municipal de Juárez, Protección Civil del Estado, así como elementos del Departamento de Bomberos, quienes acudieron al sitio para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a más viviendas. El despliegue fue amplio debido a lo aparatoso del siniestro y al riesgo que representaba para las casas cercanas.

No se reportan personas lesionadas

A pesar de la intensidad del incendio no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar. Este punto fue destacado por las autoridades, ya que el fuego ocurrió en un horario en el que las personas se encontraban en sus casas.

Aunque no hubo lesionados, al menos algunas personas perdieron parte de su patrimonio, ya que los tejabanes afectados quedaron totalmente destruidos. Durante la mañana se pudo observar la movilización y presencia de autoridades locales, quienes brindaron apoyo inicial en la zona afectada.

Se espera que también se canalice ayuda para las familias damnificadas en el municipio de Juárez. Este hecho pone en evidencia el peligro que representan las fogatas, especialmente en temporadas de bajas temperaturas y en zonas donde las casas están construidas principalmente con cartón y madera.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones, ya que el fuego puede salirse de control con facilidad. El incendio ocurrió a muy temprana hora en Juárez, Nuevo León, no se registraron personas lesionadas.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

