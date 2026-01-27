Dos Autos Chocan Contra el Tren en Límites de San Pedro y Santa Catarina, Nuevo León

Dos autos protagonizaron un choque contra el tren luego de intentar ganarle el paso cuando circulaban por la calle 20 de noviembre a la altura de la colonia La Fama en los límites de San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León. En este punto se registró una intensa movilización de autoridades de rescate.

Fue durante la noche de este martes 27 de enero cuando elementos de Protección Civil de San Pedro recibieron el reporte de este accidente vial, por lo que de inmediato se trasladaron hasta este punto. Los rescatistas informaron que se trataba de una camioneta en color verde y un auto blanco.

Aunque el accidente fue aparatoso, rescatistas informaron que los conductores de ambos vehículos solo presentaron lesiones menores, por lo que fueron atendidos en este punto sin necesidad de ser trasladados a una clínica médica. Ambas unidades quedaron completamente destruidas sobre esta avenida, por lo que se pidió el apoyo de una grúa para retirarlos.

Choque con tren ocasiona tráfico lento en San Pedro

El tren permaneció parado por algunos minutos en este sitio, lo que generó largas filas de automovilistas generando tráfico lento en este punto. Elementos de movilidad rápidamente se movilizaron para abanderar la zona y liberar el embotellamiento. La locomotora se retiró del sitio mientras que los vehículos accidentados eran puestos sobre la banqueta.

La circulación se liberó alrededor de las 7:40 de la tarde, pero autoridades continuaron en este punto deslindando las responsabilidades correspondientes. Elementos de rescate pidieron a los automovilistas respetar los señalamiento en cruces ferroviarios y así evitar este tipo de percances los cuales puedes dejar víctimas mortales.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM