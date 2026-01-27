Se Registra Incendio Dentro de Bodega de Plásticos en Escobedo, Nuevo León; Esto Sabemos

Elementos de rescate se movilizaron hasta una fábrica de plásticos luego de que reportara un incendio en este zona. El hecho se reportó la tarde de este martes 27 de enero en la colonia Agropecuaria Lázaro Cárdenas en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Fueron vecinos de este sector quienes reportaron el incendio dentro y fuera de una fábrica de plásticos. Según testigos, este siniestro habría iniciado sobre unas vías del tren ubicadas en la parte trasera del lugar afectado. Aparentemente las ráfagas de viento provocaron que las llamas se extendieran.

Hasta este sitio llegaron elementos de Protección Civil de Escobedo para comenzar con el combate de este incendio. A los rescatistas se unió el equipo de Búsqueda y Rescate para sofocar las llamas rápidamente, ya que al interior de esta fábrica se resguardan objetos plásticos, lo que avivaría las llamas.

Investigan incendio en fábrica de plásticos en Escobedo

Este siniestro alertó a vecinos cercanos debido a que las columnas de humo podían ser vistas desde diferentes sectores del municipio de Escobedo. Rescatistas señalaron que dentro de esta fábrica no se encontraba gente trabajando, por lo que no se registraron personas lesionadas. Los rescatistas continúan con los labores de enfriamiento en este punto.

Una hora más tarde, elementos de rescate de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que este incendio fue presuntamente provocado ya que en las llamas se originaron en un terreno donde carretoneros dejan basura y llantas. Se espera que elementos de investigación realicen una inspección en el sitio para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM