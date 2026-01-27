Moviliza Hallazgo de Restos Humanos en Terreno Baldío en El Carmen, Nuevo León

Un hombre reportó el hallazgo de restos humanos sobre un terreno baldío ubicado en el fraccionamiento Valle de Querétaro en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Fue durante la tarde de este martes 27 de enero cuando elementos de seguridad confirmaron este hecho.

El hombre se encontraba caminando sobre este terreno baldío cuando se encontró dos restos humanos, por lo que salió corriendo del sitio para pedir ayuda. Unas cuadras más adelante de este punto el sujeto encontró una patrulla de la Policía de El Carmen y le señaló a los oficiales sobre este hallazgo.

Los elementos de seguridad confirmaron este hallazgo luego de realizar un recorrido por este punto, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de agentes de investigación y de peritos para comenzar con las investigaciones correspondientes. Los oficiales acordonaron de inmediato la zona de este hecho a la espera de más autoridades.

Investigan identificación de restos humanos en El Carmen

Hasta este terreno baldío llegó una unidad de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para recabar información y proceder con el aseguramiento de los restos humanos. Peritos confirmaron que se trataría de un craneo un fémur humano los cuales hasta el momento se desconoce como llegaron hasta este punto del municipio de El Carmen.

Se espera que en los próximos días se lleven a cabo los trabajos correspondientes para identificar los restos humanos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) ya abrió una carpeta de investigación en este caso. Elementos de seguridad mencionaron que no hay restricciones de paso en este punto, lo que no generó afectaciones en la vialidad.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM