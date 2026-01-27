Causa Alarma Conato de Incendio por Calentador Eléctrico en Departamento de Monterrey

Un conato de incendio alarmó a una familia y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el interior de un departamento ubicado en la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Las personas que habitan en el lugar dieron aviso de inmediato al número de emergencia y pidieron ayuda para sofocar el incendio que se estaba originando al interior del domicilio a causa de un calentador eléctrico utilizado recientemente por las bajas temperaturas registradas durante estos últimos días ante la llegada de los frentes fríos 30 y 31.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron sofocar el conato de incendio en el calentador eléctrico al interior del departamento en la colonia Vista Hermosa. El siniestro dejó daños considerables en la instalación eléctrica de la vivienda, pero no se registraron personas heridas por este hecho.

Este no es el único incidente que se ha presentado con los calentadores durante la temporada invernal en Monterrey. El pasado 25 de enero, un hombre de 52 años de edad resultó herido luego que explotara su calentador y tanque de gas al que estaba conectado, dentro de su casa.

El hecho se registró al interior de su domicilio ubicado sobre la avenida Richard E. Byrd en la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Además del hombre lesionado, la explosión del calentador dejó daños estructurales y en objetos como ventanas, muebles, sofás y un aire acondicionado.

Con información de Ángel Giner | N+

