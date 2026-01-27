Matan a Balazos a Dos Hombres la Misma Noche en San Nicolás y Monterrey

El lunes 26 de enero, en menos de dos horas fueron asesinados dos hombres en ataques a balazos registrados en el Área Metropolitana de Monterrey. El primer caso se presentó alrededor de las 08:00 de la noche en la calle Lateral de las Vías y su cruce con Nogales, en los límites de las colonias Cuatro de Octubre y La Morena, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Un hombre disparó en varias ocasiones en contra de un joven de 23 años de edad, que fue identificado como Axel. Debido a las heridas causadas con el arma de fuego, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital para su atención médica; sin embargo, fue ahí donde confirmaron su fallecimiento.

Se presume que el fallecido conocía al agresor ya que, de acuerdo con testigos, ambos se encontraron en la calle y después de saludarse y avanzar unos metros caminando, el sospechoso sacó el arma de fuego y le disparó al joven en al menos cinco ocasiones. La Policía de San Nicolás informó que la víctima contaba con antecedentes de detenciones por posesión de droga y un arma de fuego.

Matan a hombre en la colonia Gloria Mendiola, en Monterrey

Minutos más tarde, cerca de las 9:30 de la noche, se reportó el segundo ataque en la zona norte de Monterrey. Los agresores dispararon contra la víctima, quien fue ubicado al interior de un domicilio de las calles Francisco Escamilla y Derecho de Huelga en la colonia Gloria Mendiola.

Testigos indicaron que el fallecido respondía al nombre de Francisco Ismael de 41 años de edad. El homicidio generó la movilización de elementos de Fuerza Civil y Agentes Ministeriales. Ambos hechos son investigados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Con información de Carlos Campos | N+

