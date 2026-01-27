Sentencian a Cuatro Hombres por Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), dictó sentencia condenatoria contra cuatro hombres en el estado de Nuevo León por el delito agravado de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Noticia relacionada: Detienen a Presunto Homicida de Director de Anexo en Guadalupe, Nuevo León

Se trata de Daniel “N”, Nazario “N”, Erick “N” y Omar “N”, cuyas penas van desde los cuatro y hasta los siete años de prisión, además de sanciones económicas. Estas personas fueron detenidas el 2 de marzo de 2025, en las inmediaciones del municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde les aseguraron cinco armas de fuego largas, una pistola, seis cargadores y 20 cartuchos.

El primero de ellos, Daniel "N", fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión y una multa equivalente 25 mil 456 pesos con 50 centavos. Nazario "N y Erick “N” obtuvieron sentencia condenatoria de 6 años y el pago de 150 días multa, equivalente a 16 mil 971 pesos; mientras que Omar "N" recibió una sentencia de 4 años de cárcel y una multa de tres mil 846 peses con 76 centavos.

Detienen a tres hombres con drogas en Monterrey

Por otra parte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y autoridades de Fuerza Civil detuvieron a tres hombres con drogas, presuntamente vinculados a una organización criminal con presencia nacional.

La primera captura se registró en la colonia Los Cedros, donde fue ubicado Juan “N” de 27 años de edad, en posesión de 95 dosis de narcóticos; simultáneamente, en la colonia Independencia, las autoridades interceptaron un vehículo y detuvieron a Arturo “N” y Juan “N”, quienes transportaban un cargamento mayor.

En total, los agentes aseguraron 193 bolsas de marihuana, 143 dosis de cristal y 107 de cocaína en piedra. Los tres detenidos, el vehículo asegurado y la droga incautada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH