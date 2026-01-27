Atropellan a Mujer Mientras Caminaba por la Banqueta en Monterrey

Una mujer fue atropellada por un automovilista cuando caminaba sobre la banqueta en la avenida José Ángel Conchello, en la colonia Modelo del municipio de Monterrey, Nuevo León. El accidente, en el que resultó lesionada la víctima, se registró durante la madrugada de este martes 27 de enero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo compacto color rojo circulaba sobre la avenida José Ángel Conchello cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control del volante, subió a la banqueta y atropelló a la mujer que caminaba por el sitio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al sitio donde ocurrió el accidente para brindarle los primeros auxilios tanto a la mujer como al conductor del auto color rojo. Ambos fueron trasladados en una ambulancia a un hospital cercano para su atención médica.

Durante la misma madrugada se registró otro percance vial en la ciudad de Monterrey. Dos jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil se impactaron contra un tráiler de carga que estaba detenido en un semáforo sobre la avenida Pablo González Garza, conocida también como avenida Fleteros, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los primeros reportes indican que el tráiler estaba detenido respetando la luz roja del semáforo, cuando el auto particular lo impactó por la parte trasera. Se presume que los jóvenes que resultaron heridos viajaba bajo en aparente estado de ebriedad y que no lograron frenar a tiempo.

