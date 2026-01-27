Detienen a Dos Personas por Asalto con Arma en Tienda de Abarrotes en Pesquería, Nuevo León

Elementos de seguridad dieron a conocer la detención de dos personas luego de presuntamente asaltar algunos negocios en la colonia Valle de Santa María en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El hecho se dio a conocer durante la tarde de este martes 27 de enero.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería quienes dieron a conocer la detención de Marco “N”, de 19 años y Yesenia “N”, de 32 años de edad. Ambas personas estarían presuntamente relacionados en varios robos de tiendas de conveniencia.

Los detenidos habrían sido identificados luego de quedar grabados por cámaras de seguridad de una tienda la cual intentaron asaltar. En las imágenes se puede ver como Marco “N” ingresa a este establecimiento y comienza a amenazar al encargada con un arma de fuego. En esta ocasión los presuntos ladrones no lograron llevarse nada a pesar de amenazar al afectado con dispararle.

Trasladan a detenidos por presunto asalto a tienda a Ministerio Público

Los elementos de seguridad mencionaron que además de detenerlos les lograron decomisar una mochila con dinero en efectivo, un arma, cajetillas de cigarros, refrescos, galletas y bolsas de papas fritas. Ambos sujetos y los artículos que portaban fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Elementos de seguridad pidieron a los encargados de las tiendas afectadas acudir a las instalaciones de seguridad pública del municipio a presentar una denuncia formal para poder proceder legalmente contra los dos sujetos. Ya se investiga si la mujer y el joven habrían participado en más hechos delictivos en el municipio de Pesquería.

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM