Fiscalía de Nuevo León Investiga Presunto Fraude con Afores en Nuevo León

El fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que continúan las investigaciones por presuntos fraudes relacionados con el retiro de recursos de Afores luego de que se realizara un cateo en un negocio ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Venustiano Carranza, casi en el cruce con la calle Ruperto Martínez, en el primer cuadro de Monterrey.

Las declaraciones se dieron al término de una reunión de seguridad llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, donde el fiscal detalló que el operativo permitió el aseguramiento de diversas computadoras, dispositivos electrónicos y papelería, lo cual ha permitido a las autoridades tener mayor claridad sobre el modo de operación de estas empresas.

Engañan a personas a través de campañas, asegura fiscal

De acuerdo con Flores Saldívar, las investigaciones apuntan a compañías creadas presuntamente con la finalidad de engañar a las personas, haciéndoles creer que pueden retirar efectivo de sus afores de manera irregular. Aclaró que, hasta el momento, no se ha confirmado la participación de personal del Seguro Social en estos hechos.

El fiscal precisó que existen entre 60 y 70 denuncias formales presentadas ante la Fiscalía por personas que aseguran haber sido afectadas.

El resultado de los cateos fue positivo. Se aseguraron diversos equipos y documentación que nos ayudan a entender cómo operaban estos fraudes

Asimismo, indicó que la investigación continúa abierta y no se descarta que se sumen nuevas denuncias conforme avancen las indagatorias. Aunque no se ofrecieron mayores detalles por la secrecía del caso, el fiscal confirmó que este tipo de delitos no se limitan a un solo punto de Monterrey, sino que se han detectado prácticamente en todo el estado de Nuevo León.

