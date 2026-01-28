Detienen a Menor tras Lanzar Piedra con Resortera a Policía en Monterrey

Después de la persecución que se registró la noche del lunes 28 de enero en un tramo de la avenida Juárez, y que se prolongó hasta la avenida Constitución y el río Santa Catarina, la Policía de Monterrey informó que detuvieron a un menor de edad, que presuntamente atacó a uno de los uniformados con una resortera.

De acuerdo con la Policía de Monterrey, el menor identificado como Orlando fue sorprendido apuntando con la resortera hacia los cotorros que dormían en los árboles del centro de la Ciudad, con el fin de cazarlos. Al llamarle la atención, el joven presuntamente le lanzó la roca al policía generando la persecución.

Dicha persecución se prolongó hasta las calles Juárez y Padre Mier, en el Centro de la ciudad de Monterrey, donde los policías lograron detener al menor luego de la agresión con la resortera tanto al oficial, que resultó con una pequeña herida, como a las aves que estaban en los árboles.

Detienen a hombres armados en el municipio de Guadalupe

Otra detención reciente ocurrió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, mediante un operativo por tierra y vía aérea con drones. Fue la mañana del lunes 26 de enero cuando las autoridades municipales llevaron a cabo el despliegue y lograron ubicar a los sospechosos, quienes intentaron escapar entre los techos de varias casa.

Los detenidos fueron identificados como Eleazar “N” de 49 años, Francisco Eduardo “N” de 24 años y Artemio “N” de 48 años de edad, a quienes les fueron decomisadas dos armas de fuego y múltiples dosis de sustancias con características similares a la marihuana y al cristal.

Con información de Carlos Campos | N+

