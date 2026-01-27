Investigan Muerte de un Hombre en Plaza Comercial de Cumbres en Monterrey, Nuevo León

Autoridades estatales y municipales mantienen una investigación en curso tras el fallecimiento de un hombre al interior de una plaza comercial ubicada en la colonia Cumbres del Sol, al poniente del municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron sobre la avenida Paseo de los Leones, justo antes del cruce con Cumbres del Sol, donde elementos de la Policía de Monterrey y una unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue localizado sin vida en el patio interior de la plaza, una zona donde se concentran diversos locales comerciales y establecimientos de comida. Las primeras versiones indican que presuntamente habría caído desde el segundo nivel del inmueble, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Video: Investigan Muerte de Persona en Plaza Comercial de Cumbres

Noticia relacionada: Movilización por Hallazgo de Restos Humanos en El Carmen

El área donde fue localizado el cuerpo permanece acordonada, específicamente un punto cercano a un árbol y a los pasillos que conectan con las escaleras y elevadores del centro comercial. Aunque la plaza continúa operando de manera parcial, esa zona específica fue cerrada al público mientras se desarrollan las investigaciones.

Víctima aún no ha sido identificada

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de una persona de la tercera edad, sin que esta información haya sido confirmada de forma oficial.

Personal de investigación realiza labores de peritaje en el lugar, además de revisar locales cercanos y la posible existencia de cámaras de seguridad que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si se trató de una caída accidental o de otro tipo de incidente.

Las autoridades exhortaron a quienes acudan a la zona a hacerlo con precaución, debido a la presencia de cuerpos de seguridad y al acordonamiento instalado. La investigación continuará hasta determinar con precisión lo ocurrido.

Historias recomendadas: