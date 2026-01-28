Se Incendia Departamento en Monterrey; Reportan un Gato Lesionado y Tres Más Rescatados

Un departamento sufrió un incendio durante la tarde de este miércoles 28 de enero en la colonia Céntrika en el municipio de Monterrey. El hecho movilizó a elementos de Bomberos de Nuevo León.

Este siniestro se reportó en un área de departamentos ubicados sobre la calle Palma Africana. A llegada de bomberos, se confirmó que este incendio se originó en una planta baja, donde fueron rescatados dos personas, uno de ellos de la tercera edad, y cuatro gatitos. La brigada comenzó con los labores necesarios para sofocar las llamas tras poner a salvo a los habitantes de este domicilio.

Hasta el momento se desconoce cual fue la razón por la que este incendio comenzó, por lo que autoridades comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar lo que sucedió. Paramédicos atendieron a las dos personas rescatadas los cuales no sufrieron lesiones pero presentaban un ataque de pánico.

Trasladan a gatitos rescatados en incendio a Bienestar Animal Monterrey

El comandante de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zuñiga, mencionó que los cuatro gatitos rescatados se encontraban en un cuarto aledaño a la habitación donde se originó este siniestro. Los animales fueron rescatados y tras una revisión se confirmó que uno de ellos presentaba lesiones de gravedad en sus cuatro patas.

Los cuatro gatitos fueron trasladados de inmediato hasta el Centro de Bienestar Animal Monterrey para que recibieran la atención necesaria por parte de veterinarios. Se espera que en el transcurso del día se den más detalles sobre el estado de salud de los cuatro animales y si ya están de regreso con sus dueños.

Se espera que más tarde acudan elementos de Protección Civil de Nuevo León hasta el departamento donde ocurrió el incendio para realizar una inspección y determinar si este sitio presenta daños estructurales que puedan ocasionar algún accidente.

