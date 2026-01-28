Carlos Trejo Denuncia Presunta Discriminación en Hotel de Monterrey; Esto Fue lo Que Pasó

Carlos Trejo denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un presunto acto de discriminación en el Hotel Safi, ubicado en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El investigador y escritor de historias paranormales terminó cambiando de alojamiento debido a esta situación.

El presunto acto de discriminación ocurrió cuando el investigador de casos paranormales, conocido como “El Cazafantasmas”, iba a desayunar en el restaurante del hotel donde, de acuerdo con lo que expuso, le negaron la entrada por su vestimenta.

No me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar porque puedo ofender a otras personas

Fueron las palabras de Carlos Trejo al exponerle la situación al personal del hotel, que respondió con disculpas y dijo que reportarían al compañero que no lo dejó pasar. Fue en ese mismo momento cuando entregó la llave de su habitación y decidió irse a hospedar a otro sitio.

¿Cómo iba vestido Carlos Trejo cuando le negaron el acceso al restaurante del Hotel Safi?

En el video que circula en redes sociales, se ve el atuendo que vestía Carlos Trejo: una camisa color azul sin mangas y con la imagen de la portada de su libro Cañitas, una obra en la que narra hechos paranormales, un pantalón oscuro y una chamarra tipo piel color negro no llevaba puesta.

“El Cazafantasmas” dijo en su cuenta personal que iba como siempre se viste. Agregó que, al negarle el acceso al restaurante también le pusieron la mano en el pecho, deteniéndolo para que no avanzara más.

Hasta ahora, el Hotel Safi no ha emitido su postura oficial al respecto de la situación ocurrida con Carlos Trejo. Cabe destacar que en diciembre de 2024, una joven con discapacidad visual denunció al mismo alojamiento por negarle el acceso con su perro guía.

