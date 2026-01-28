Matan a Hombre en Ataque a Balazos en Guadalupe, Nuevo León; Iba Acompañado de su Hijo

La noche del martes 27 de enero, un hombre murió luego de ser víctima de un ataque a balazos cuando circulaba abordo de su vehículo en los límites de las colonias Zozayita y Cañada Blanca, del municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hombre viajaba acompañado de su hijo menor de edad, quien resultó ileso a pesar de los impactos de arma de fuego que recibió el auto.

Noticia relacionada: Investigan Muerte de un Hombre en Plaza Comercial de Cumbres en Monterrey, Nuevo León

Testigos relataron a las autoridades que los sospechosos eran dos hombres armados que circulaban abordo de una motocicleta. Al darles alcance, los agresores dispararon en varias ocasiones contra el hombre y su hijo, quienes viajaban en un vehículo particular con placas de Durango, que detuvo su marcha en la avenida Mixcoac, entre las calles Zacatecas y Veta Grande.

Video: Ejecutan a Hombre Desde Motocicleta en Movimiento; El Hijo de la Víctima Resulta Ileso, en Guadalupe

Identifican a hombre asesinado en ataque armado en Guadalupe

Luego de reportarse el ataque armado, paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a las dos víctimas y confirmaron que el hombre, identificado como Rodrigo de 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fallecido contaba con antecedentes por detenciones relacionadas con portación de drogas y armas.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Guadalupe y la movilización de las autoridades de seguridad se prolongó por horas, debido a la recolección de evidencias. Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quien determine la línea de investigación sobre el caso.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

SHH