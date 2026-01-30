Choque de Tráiler con Autobús Deja 12 Pasajeros Heridos en Linares, Nuevo León

Durante la madrugada de este viernes 30 de enero se registró el choque de un tráiler con un autobús de pasajeros que dejó un saldo de 12 personas heridas en el kilómetro 136 de la Carretera Nacional, a la altura de la comunidad La Soledad, en el municipio de Linares, Nuevo León. El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad hasta el sitio.

A bordo del autobús viajaban 34 pasajeros provenientes de Tampico, Tamaulipas, que tenían como destino la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Presuntamente, el tráiler le cerro el paso y lo impactó, provocando el accidente, para posteriormente darse a la fuga.

Elementos de Protección Civil de Linares, Guardia Nacional División Caminos, Fuerza Civil, Bomberos de Linares, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al kilómetro 136 de la Carretera Nacional, en el municipio de Linares, para resguardar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Lista de pasajeros heridos trasladados al IMSS

Los 12 pasajeros que resultaron heridos fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, del CRUM y de Protección Civil de Nuevo León al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros hospitales cercanos para su atención médica de urgencia. Hasta el momento, solo han dado a conocer el nombre de cinco de las víctimas y sus lesiones:

Liz Esmeralda Cruz López de 35 años de edad: presentaba dolor lumbar y en cráneo zona parietal derecho, así como fractura de extremidad inferior izquierda a la altura de los dedos.

de 35 años de edad: presentaba dolor lumbar y en cráneo zona parietal derecho, así como fractura de extremidad inferior izquierda a la altura de los dedos. Yuliana Asuara Nieto de 41 años de edad; presentaba dolor Lumbar.

de 41 años de edad; presentaba dolor Lumbar. Héctor Jorge Morticia Pérez de 58 años de edad: amputación parcial de miembro inferior pierna izquierda y fractura expuesta de fémur.

de 58 años de edad: amputación parcial de miembro inferior pierna izquierda y fractura expuesta de fémur. Gloria Elena Amado Guerrero de 41 años de edad: presentaba dolor cervical.

de 41 años de edad: presentaba dolor cervical. Rodrigo Aron Resendiz Amaro de 13 años de edad: tenía fractura de Fémur.

Se espera que en las próximas horas el IMSS de Nuevo León comparta más detalles sobre los pasajeros heridos que fueron atendidos por su personal médico luego del accidente en el kilómetro 136 de la Carretera Nacional, en el municipio de Linares.

