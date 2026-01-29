Detienen a Siete Hombres por Presuntas Estafas con Juego de Azar en San Nicolás, Nuevo León

Siete hombres fueron detenidos luego de presuntamente estafar a personas por medio de juegos de azar en calles del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Este hecho se registró durante la tarde de este jueves 29 de enero en un estacionamiento de un supermercado en la avenida Rómulo Garza.

Fueron elementos de la Policía de San Nicolás quienes realizaron un operativo de seguridad en este punto debido a que habían recibido denuncias de presuntas estafas en juegos de azar por parte de los siete hombres detenidos. Los agentes de seguridad mencionaron que en varias ocasiones le habían pedido a los sujetos que se retiraran de este punto, ya que su actividad era ilegal.

Ante la negativa de retirarse y las denuncias presentadas, los elementos municipales acudieron hasta este estacionamiento para proceder con la detención de los siete hombres. Los policías trasladaron a los implicados hasta el Ministerio Público. Agentes de investigación ya iniciaron una carpeta de este caso para determinar la situación legal de los sujetos.

Asegura vehículos tras detención de hombres por estafa

Además de las detenciones, los elementos de la Policía de San Nicolás también aseguraron una motocicleta y una camioneta donde aparentemente se realizaba estos juegos de azar. Ambos vehículos formarán parte de las investigaciones sobre este presunto caso de estafas. Hasta el momento se desconoce cuál era el método y premios que se ofrecían en estas actividades.

Las víctimas mencionaron que se trataba de un juego con una pelota en el cual presuntamente estaría arreglado y en el cual nadie ganaba. Se desconoce cuál es la cantidad de dinero que los ciudadanos perdieron al jugar con los siete sujetos, por lo que se espera que autoridades den más detalles sobre este caso en los próximos días.

Con información de Adriana Garcino | N+

