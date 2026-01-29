Detienen en Monterrey a Dos Hombres y una Mujer por Robo de Cajas Fuertes en Saltillo, Coahuila

Dos hombre y una mujer, quienes contaban con una orden de aprehensión por el robo de cajas fuertes en Saltillo, Coahuila, fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fueron identificados como Claudia Lizette D. de 39 años, Carlos Gaspar R.de 44 años de edad y Manuel L. de 60 años de edad.

La primera captura se dio en el cruce de la avenida Pablo González, conocida como Fleteros, y La Barca, en la colonia Mitras Sur. En el sitio fueron detenidos Claudia Lizette y Carlos Gaspar, quienes presuntamente pertenecen a una banda que se dedica a realizar actividades ilícitas.

Al realizarles una revisión, les encontraron ocho bolsas con hierba verde con las características de la marihuana, dos envoltorios de una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra y 32 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, fue detenido Manuel L. entre las calles Aramberri e Ignacio L. Vallarta, en el centro de la ciudad de Monterrey. Al él le encontraron ocho envoltorios de plástico con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra.

Investigan a detenidos por robo de cajas fuertes en Saltillo, Coahuila

Claudia Lizette D., Carlos Gaspar R. y Manuel L., los tres detenidos son investigados por el robo de cajas fuertes con importantes sumas de dinero en negocios de la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. Los atracos se llevaron a cabo realizando boquetes en la pared.

Presuntamente, también han participado en actividades ilícitas parecidas en comercios de las colonias Obispado y Vista Hermosa. Los dos hombre y la mujer fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

