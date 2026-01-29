Trabajador Muere al Caerle Barda Encima Durante Trabajos de Demolición en Monterrey

Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de que le cayó encima una barda mientras realizaba tareas de demolición en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Montecarlo, en la colonia La Torres 4, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hecho se registró minutos antes del medio día del jueves 29 de enero y generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio donde confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 55 años de edad.

Hasta el momento, el trabajador no ha sido identificado de manera oficial, únicamente se sabe que vestía pantalón de mezclilla, chaleco naranja con reflejante y botas color negro. Su cuerpo quedó atrapado entre una valla y una pared.

La zona de construcción en la que se registró la muerte del hombre por la caída de una barda, en la colonia Las Torres 4, fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar con las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Muere trabajador aplastado por caja de tráiler en Allende

Otro accidente laboral se registró el pasado 14 de enero cuando un empleado perdió la vida al interior de un taller luego de ser aplastado por la caja de un tráiler, en el municipio de Allende, Nuevo León. La víctima fue identificada como Alejandro Timoteo de 22 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba labores de reparación en un tráiler. La caja de la unidad se encontraba sostenida por un gato hidráulico que no soportó el peso de la carga provocando que esta cayera encima del hombre causándole la muerte.

