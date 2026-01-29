IMSS Descarta Brote Bacteriano en Clínica 6 en San Nicolás, Nuevo León

Luego de que se comenzara a viralizar en redes sociales un supuesto caso de brote bacteriano en la Clínica 6 en Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado para desmentir esta situación de riesgo sanitario.

Fue durante la tarde de este jueves 29 de enero cuando en diferentes grupos de redes sociales se comenzó a compartir una alerta sanitaria dentro de la Clínica 6 del IMSS ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Autoridades mencionaron que rechazan categóricamente esta información.

En el comunicado también se especificó que ninguno de los pacientes que se encuentran en las camillas de este hospital tengan algún riesgo por bacterias. El IMSS pidió a las demás unidades mantener los protocolos sanitarios correspondientes para reducir cualquier riesgo de propagación de este tipo de casos que hasta el momento no se han registrado en la región.

IMSS descarta lista de pacientes infectados por bacteria en Nuevo León

Sobre la lista de nombres de pacientes infectados que circulaba en redes sociales, las autoridades dijeron que ninguno de ellos corresponde a ninguna persona internada actualmente en la Clínica 6 del IMSS por lo que pidieron a los ciudadanos ignorar estos datos falsos compartidos en diferentes grupos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió a sus derechohabientes mantenerse informados solo de los canales oficiales de estas clínicas para evitar caer en datos e información falsa la cual podría ocasionar una crisis en familiares de personas internadas en esta clínica. Las autoridades dijeron que seguirán trabajando para salvaguardar la vida de sus pacientes, médicos y enfermeros.

