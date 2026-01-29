Reliquia de San Carlo Acutis, Primer Santo Millennial, Llega a Santiago, Nuevo León

La reliquia de primer grado de San Carlo Acutis llegó por un solo día para ser venerada en la parroquia Santiago Apóstol en el corazón del municipio de Santiago, Nuevo León, donde cientos de creyentes católicos acudieron desde temprana hora este jueves 29 de enero para pedir intercesión.

Noticia relacionada: Canonizan a Carlo Acutis: Primer Santo Millennial que Usó Tecnología para Evangelizar

Los estudiantes del Colegio Renacimiento, así como sus familias y más fieles creyentes, asistieron a la entronización, es decir la asignación de un lugar de honor para que la reliquia pueda ser venerada, en este caso frente a altar de la parroquia Santiago Apóstol y a los ojos de cientos de personas que rezaron el rosario, adoraron al Santísimo y escucharon palabras que San Carlo Acutis emitió en vida y que continúan resonando.

Video: Llega Reliquia de San Carlo Acutis a Parroquia de Santiago

¿Quién es San Carlo Acutis, el santo millennial?

El "Santo Millenial", el "Ciberapostol de la Eucaristía" o mejor conocido como San Carlos Acutis fue canonizado el 7 de septiembre del 2025 junto al alpinista San Pier Giorgio Frassati, por el Papa León XIV. Carlo era un niño como cualquier otro, sin embargo, a pesar de tener una familia protestante, su amor por la eucaristía se desbordaba en sus acciones desde los 7 años.

Amante de la informática, realizó un catálogo de todos los milagros Eucarísticos en el mundo para así impulsar a los jóvenes a regresar al verdadero núcleo de la vida y hacer un buen uso de la tecnología. A los 15 años, San Carlo Acutis murió trágicamente de leucemia y algo que llamó la atención era su sonrisa y paz a pesar de su gran dolor.

Historias recomendadas:

Con información de Nany Sánchez | N+

SHH