Choque Tipo Carambola Deja Cinco Lesionados en la Carretera Monterrey-Mier en Apodaca, NL

La tarde de este jueves 29 de enero se reportó un accidente vehicular tipo carambola donde participaron al menos cuatro vehículos. El percance se registró sobre la carretera Monterrey-Mier a la altura del municipio de Apodaca, Nuevo León.

Este choque múltiple ocurrió cuando varios automovilistas se dirigían de Pesquería hacía Apodaca. Uno de los involucrados mencionó que no se había percatado que más adelante sobre este punto había tráfico lento, por lo que de inmediato frenó. En ese momento el conductor mencionó que sentió como detrás de su carro comenzaron a estrellarse más unidades.

Al bajar de la unidad se percató que eran al menos tres vehículos afectados, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de autoridades y paramédicos. Elementos de movilidad acudieron a este reporte para comenzar con los trabajos correspondientes y deslindar las responsabilidades correspondientes mientras que los afectados eran atendidos.

Retiran vehículos tras carambola en la carretera Monterrey-Mier

Paramédicos mencionaron que en este accidente se presentaron cinco personas con diversas lesiones en la cabeza y rostro las cuales no eran de gravedad. Los sujetos recibieron la atención médica en este punto sin necesidad de ser trasladados a un clínica médica. Los afectados permanecieron en el sitio mientras llegaban los asistentes de sus aseguradoras.

Los agentes de movilidad confirmaron que los vehículos afectados se trataban de un tráiler, un camión de personal y al menos dos autos. A este sitio llegaron varias grúas para retirar las unidades afectadas y así evitar más embotellamiento en esta carretera. Horas más tarde la circulación quedó liberara.

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM