Localizan Sin Vida a Hombre Desaparecido en la Zona del Penny Riel en Monterrey

Elementos de seguridad confirmaron que el hombre reportado como desparecido en la zona conocida como el Penny Riel, en Monterrey, fue localizado sin vida. Este reporte se dio a conocer horas después de que iniciara la búsqueda del sujeto.

Fue durante la mañana de este jueves 29 de enero cuando elementos de investigación comenzaron con la búsqueda del hombre. Las cámaras de N+ Monterrey lograron captar el momento en que el sujeto fue localizado sin vida en este mismo punto conocido como el Penny Riel, a un costado de la Vía a Tampico.

El hombre fue identificado como Herminio Rodríguez Coronado, de 49 años de edad, quien habría desaparecido desde el pasado 25 de octubre de 2025. Debido a que el sujeto abandonaba su casa en repetidas ocasiones, sus familiares no había reportado este suceso y fue hasta el mes de noviembre cuando levantaron una denuncia formal.

Hombre llamó a su famila dos días después de desaparecer

Aparentemente la familia del hombre había revelado a las autoridades que el pasado 27 de octubre Herminio les había hecho una llamada telefónica para informarles que se encontraba en un local del mercado del Penny Riel, por lo que agentes de investigación comenzaron a investigar los pasos del sujeto para tratar de localizarlo.

Elementos de investigación comenzaron con su búsqueda durante los meses de noviembre y diciembre en la misma zona del Penny Riel, pero no habían tenido resultados positivos durante estás revisiones. Los agentes también revelaron que el sujeto desaparecido tenía antecedentes por venta de sustancia ilícitas, lo que alertó a las corporaciones.

Tras llevar a cabo las investigaciones necesarias, elementos de seguridad señalaron un negocio del Penny Riel donde aparente se podría encontrar el hombre. Los agentes comenzaron un despliegue de búsqueda, durante la mañana de este 29 de enero, con ayuda de binomios caninos los cuales ubicaron el cuerpo de Herminio. Hasta el momento se desconoce cuanto tiempo duró sin vida en este punto, por lo que se espera se revelen más detalles.

Con información de Luiz Beza | N+

DAGM