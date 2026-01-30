Transporte de Personal Choca con Auto y Caen a Canalón en Apodaca, Nuevo León; Hay Ocho Heridos

Al rededor de las 07:29 de la mañana de este viernes 30 de enero, un camión de transporte de personal terminó sobre un canalón luego de chocar contra un vehículo particular que volcó en el cruce de la avenida Miguel Alemán y avenida De La Concordia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Tránsito y paramédicos arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a los involucrados en el choque y volcadura.

De acuerdo con lo informado por Protección Civil de Nuevo León, a bordo del camión de transporte de personal viajan 16 pasajeros, de los cuales 8 fueron trasladados a un hospital para su atención médica, pero no presentaban lesiones de gravedad. En el vehículo particular únicamente iba una persona.

Video: Cae a Acequia Transporte de Personal de Pasajeros y Carro en Apodaca

Retiran transporte de personal y auto del lugar del accidente

Luego de realizar el rescate de los pasajeros y su traslado a hospitales, la zona fue resguardada por los cuerpos de emergencia y personal de vialidad para realizar el retiro del camión de transporte de personal que cayó al canalón, así como del vehículo particular involucrado en el accidente.

Luego de varios minutos de labores, las autoridades lograron eliminar riesgos de la zona, en el cruce de la avenida Miguel Alemán y avenida De La Concordia, en el municipio de Apodaca, e iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

