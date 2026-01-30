Investigan Muerte de Hombre Tras Someterse a Cirugía Estética en Monterrey, NL

Autoridades investigan la muerte de un hombre de 57 años de edad, ocurrida en una clínica de cirugía estética ubicada en la colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, lo que generó una importante movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido fue identificado como René Javier, quien se encontraba sometiéndose a un procedimiento estético, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente qué tipo de cirugía se realizaba al momento de su fallecimiento.

Video: Investigan Muerte de Hombre en Clínica Estética en Monterrey

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como personal médico forense y periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinarán las causas exactas de la muerte.

La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las investigaciones, y se desplegaron patrullas municipales para resguardar el área y facilitar el trabajo de las autoridades.

Investigan fallecimiento de hombre

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsabilidades médicas ni si la clínica contaba con los permisos correspondientes, por lo que las autoridades señalaron que será a través de los dictámenes periciales como se esclarezca lo ocurrido.

El caso ha generado preocupación, ya que no es la primera ocasión en que se reporta un fallecimiento relacionado con procedimientos estéticos en la ciudad, por lo que se reiteró la importancia de que este tipo de establecimientos cumplan con la normativa sanitaria vigente y cuenten con personal médico certificado.

Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar si existió alguna irregularidad durante el procedimiento.

