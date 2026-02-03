Catean Domicilios por Presunta Venta de Droga en la Colonia Valle de San Martín en Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se movilizaron la mañana de este martes 3 de febrero para llevar a cabo cateos por presunta venta de droga en domicilios de la colonia Valle de San Martín, en el municipio de Monterrey.

Noticia relacionada: Catean Ocho Domicilios por Presunta Venta de Droga Durante Operativo Simultáneo en García, NL

Los agentes de investigación y elementos ministeriales acordonaron la calle Quelonia, donde se ubican los dos domicilios señalados como presuntos puntos de venta de droga. Con la orden de un Juez, llevaron a cabo el cateo de ambas viviendas, por lo que, la calle permaneció cerrada por varias horas, hasta finalizar las indagatorias correspondientes.

Mientras tanto, otro equipo de la AEI y de ministeriales realizaron un tercer cateo en otro domicilio de la calle Amarinta, muy cerca de la avenida Camino Real, en la misma colonia Valle de San Martín, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Son varias calles las que fueron cerradas temporalmente por las autoridades de seguridad para llevar a cabo la investigación por delitos contra la salud.

Videos: Catea Fiscalía Domicilios por Presunta Venta de Droga en Colonia Valle de San Martín en Monterrey

Catean ocho domicilios por presunta venta de droga en García

El pasado 26 de enero, ocho domicilios fueron cateados por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en el municipio de García, como parte de investigaciones relacionadas con el presunto delito de narcomenudeo. Elementos de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano participaron en los cateos realizados en cuatro colonias distintas de manera simultánea.

En el Fraccionamiento Valle de Lincoln fueron intervenidas cuatro viviendas por los agentes de investigación, quienes aseguraron los accesos durante el desarrollo de las diligencias, y en algunos de ellos colocaron sellos oficiales, así como cintas amarillas para restringir el paso.

Además, fueron cateadas dos viviendas en la colonia Nogales, y otros más en la colonia Paseo de las Minas y la Privada de Las Villas, siendo en total ocho inmuebles intervenidos durante el operativo que se realizó de forma simultánea para evitar la posible huida de personas o la destrucción de evidencia.

Historias relacionadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH