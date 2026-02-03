Choque de Black Mamba de Fuerza Civil con Camioneta Deja Seis Heridos en Guadalupe, Nuevo Léon

Durante la madrugada de este martes 3 de febrero se registró un accidente vial en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, específicamente en el cruce de la avenida Eloy Cavazos y la calle Pájaros Azules, el cual dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas cinco elementos de Fuerza Civil.

El percance ocurrió alrededor de las 02:40 horas, cuando una unidad blindada tipo Black Mamba de Fuerza Civil se impactó contra una camioneta particular, generando una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y emergencia en la zona.

Video: Choca Black Mamba de Fuerza Civil en Guadalupe Reportan Seis Heridos

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, al lugar acudieron unidades estatales y municipales tras recibir el reporte de un accidente vial con personas lesionadas. Al arribo de los rescatistas, se confirmó la participación de una unidad oficial de Fuerza Civil y una camioneta particular de color rojo.

Sin embargo, al momento de la llegada de Protección Civil, los cinco agentes policiacos lesionados ya no se encontraban en el sitio, ya que habían sido trasladados previamente al hospital ISSSTELEON por la Cruz Roja, todos reportados en condición estable.

Rescate del conductor de la camioneta

En el lugar permanecía únicamente el conductor de la camioneta particular en color rojo, quien se encontraba atrapado dentro del vehículo.El hombre, cuya identidad no fue proporcionada, fue rescatado utilizando herramienta hidráulica combinada, con la que se logró remover una de las puertas para permitir su liberación y posterior traslado. El conductor fue llevado al Hospital Metropolitano.

Personal de Protección Civil del municipio realizó labores para controlar un derrame de aceite de entre 3 y 4 metros lineales, aplicando material absorbente para eliminar riesgos adicionales. Posteriormente, grúas retiraron los vehículos involucrados, logrando eliminar cualquier peligro en el área.

El operativo concluyó a las 03:37 horas. Al lugar del accidente acudieron las siguientes unidades: Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Guadalupe, Bomberos Guadalupe, CRUM.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

RR