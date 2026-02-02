Camión Atropella a Hombre con Discapacidad que Intentaba Cruzar la Avenida en Monterrey

Un hombre de la tercera edad con discapacidad fue atropellado por un camión urbano cuando intentaba cruza la avenida Benito Juárez, en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El accidente se registró poco después de las 07:00 de la noche de este lunes 2 de febrero y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio donde encontraron al hombre de la tercera edad, quien caminaba con ayuda de muletas debido a la falta de una de sus piernas, tirado sobre el pavimento frente al camión urbano de la ruta 20 que obstruía la vialidad en el cruce de la avenida Benito Juárez y la avenida Aramberri.

De acuerdo con los primeros reportes del personal de los rescatistas, el camión de la ruta 20 perdió de vista al hombre de la tercera edad en el punto ciego, cuando estaba dando la vuelta, lo empujó e hizo que se cayera.

Atienden a hombre de la tercera edad con discapacidad tras accidente vehicular

Además de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre de la tercera edad con discapacidad que fue atropellado por el camión urbano y descartaron lesiones de gravedad.

A pesar de ello, el señor, identificado como Concepción A. de 62 años de edad, esperó en el sitio el pase médico de la aseguradora para ser atendido en un hospital particular. Mientras tanto, elementos de movilidad se hicieron cargo de la vialidad de los carriles de la avenida Benito Juárez, que fueron obstruidos a causa del accidente.

