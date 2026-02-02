Rescatan por Aire a Joven Lesionado en el Cerro de las Mitras en Monterrey

La mañana de este lunes 2 de febrero, elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron hasta el Cerro de las Mitras, en la ciudad de Monterrey, para realizar el rescate aéreo de un hombre identificado como Rigoberto Ramos Sánchez de 22 años de edad, quien sufrió una lesión desde el domingo 1 de febrero durante su recorrido.

De acuerdo con los primeros informes de Protección Civil de Nuevo León, el joven fue reportado con una lesión en la pierna derecha, la cual, se encontraba hinchada y con una tonalidad oscura debido a la herida, que aparentemente no fue de gravedad. Desde la tarde del domingo iniciaron las labores de rescate; sin embargo, las condiciones no eran favorables.

Este rescate fue un poco más largo, casi de 24 horas, por qué, por el Cerro de Las Mitras, las condiciones nos nos permitía que nuestro helicóptero hiciera hover en cierto punto

Explicó Erick Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, respecto al rescate del joven de 22 años de edad, en el cual participaron más de 20 brigadistas, quienes pernoctaron durante el domingo en espera de continuar con las labores correspondientes este lunes y completar el descenso del hombre lesionado.

Trasladan a joven a hospital tras rescate en Cerro de las Mitras

Luego de varias horas de labores para lograr el rescate con ayuda del helicóptero, el joven Rigoberto Ramos Sánchez de 22 años de edad, fue llevado a la base de Protección Civil de Nuevo León y posteriormente trasladado al hospital de zona para su atención médica con especialistas.

Aparentemente, de acuerdo con los informado por el director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos, la lesión que presentaba no era de gravedad, pero serán los médicos quienes den el dictamen sobre el estado de salud actual del joven rescatado en el Cerro de las Mitras, en la ciudad de Monterrey.

