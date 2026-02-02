Detienen a Taxista que Asaltaba a sus Propios Pasajeros en Guadalupe, Nuevo León

Un conductor de taxi fue detenido en la colonia Paseo de Guadalupe, luego de ser señalado como presunto responsable de múltiples asaltos cometidos en contra de sus propios pasajeros, situación que generó preocupación entre usuarios del transporte público en la zona.

De acuerdo con información de las autoridades, el individuo ya contaba con diversos reportes por robo, lo que permitió que se iniciara una investigación y se implementara un operativo especial de vigilancia. Para su localización se utilizó tecnología del sistema de monitoreo del C4, así como apoyo de drones, con los que se logró seguir sus movimientos hasta ubicarlo y detenerlo.

Noticia relacionada: Buscan Toma Clandestina de Hidrocarburos en Santa Catarina

El detenido fue identificado como Luis Miguel “N”, de 41 años de edad. Durante su captura, las autoridades realizaron una revisión preventiva en la que se le aseguraron 21 dosis de una sustancia con características similares al cristal, así como 15 dosis de marihuana, por lo que también se investiga su posible relación con delitos contra la salud.

Video: Detienen a Taxista que Asaltaba a Pasajeros en Guadalupe

Se le investigan otros robos

Según los reportes oficiales, el hombre operaba aprovechándose de su función como conductor de taxi, ganándose la confianza de los pasajeros para posteriormente despojarlos de sus pertenencias. El último reporte de robo relacionado con este caso fue registrado el pasado 29 de enero, lo que reforzó las sospechas en su contra y aceleró su localización.

Tras su detención, Luis Miguel “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, quien se encargará de determinar su situación legal y deslindar responsabilidades. Así mismo, se exhortó a posibles víctimas a presentar la denuncia correspondiente, ya que no se descarta que existan más casos relacionados con este sujeto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y destacaron la importancia del uso de tecnología y vigilancia para combatir delitos que afectan directamente a la población.

Historias recomendadas: