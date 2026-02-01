Suspenden Tramo Cuauhtémoc-Exposición en el Metro de Monterrey por Construcción de Línea 6

Los usuarios del servicio del metro en Monterrey se vieron sorprendidos durante la mañana de este domingo 1 de febrero debido a que el servicio en el tramo Cuauhtémoc-Exposición, en la Línea 1, fue suspendido. Fue a través de redes sociales donde Metrorrey informó sobre este cierre temporal.

Metrorrey también informó que las Líneas 2 y 3 seguirán operando de manera habitual, por lo qué pidieron a los usuarios anticipar sus viajes para no verse afectados ante esta situación. Durante este domingo el servicio se complementará con el uso de transmetros, los cuales terminarán la ruta desde Cuauhtémoc hasta Exposición. Las autoridades mencionaron que este servicio provisional será completamente gratis.

En la estación Cuauhtémoc habrá personal de Metrorrey guiando a los usuarios para continuar su recorrido en el transmetro. A continuación te decimos la ruta que brindará:

Av. Cristóbal Colón

Av. José Ma. Luis Mora

Av. Francisco I. Madero

Nueva Rosita

Calle Antonio I. Villarreal

Benito Juárez

¿Por qué suspendieron el servicio en el tramo Cuauhtémoc-Exposición en el metro de Monterrey?

En el comunicado publicado en redes sociales de Metrorrey se informó qué esta suspensión temporal se llevará a cabo debido a los trabajos que se llevan a cabo en la construcción de la Línea 6 sobre la estación Y griega. Será por encima de este punto donde se colocará una trabe que conectará este nuevo servicio del monorriel.

Esta suspensión ocurre justo cuando las tarifas del transporte público aumentan, lo qué ha generado molestias entre los ciudadanos. Se espera que el servicio en estas estaciones se restablezca durante la mañana de este lunes 2 de enero, por lo qué autoridades pidieron a los usuarios mantenerse pendientes a los avisos oficiales de Metrorrey.

