Sube Tarifa de Transporte Público en Nuevo León: ¿Cuánto Costará a Partir del 1 de Febrero?

El transporte público en Nuevo León volvió a registrar un ajuste en sus tarifas durante este primero de febrero. Este incremento de 10 centavos aplicará tanto en el camión y en el servicio del metro.

Este incremento forma parte del deslizamiento mensual autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cual establece que el precio del pasaje aumentará 10 centavos cada mes hasta alcanzar las tarifas finales contempladas en una tabla oficial. En el caso del metro, el ajuste se realizará durante un periodo de 65 meses, concluyendo en mayo de 2030; mientras que en los camiones urbanos el incremento será por 20 meses y finalizará en agosto de 2026.

¿Cuánto costará el metro en Monterrey en febrero?

Con este nuevo ajuste mensual, la tarifa del metro de Monterrey pasó de 9.80 a 9.90 pesos por viaje, precio que quedó vigente a partir de este sábado 1 de febrero. De acuerdo con el programa de deslizamiento, los aumentos continuarán de manera gradual hasta que el servicio alcance los 15 pesos por pasaje en mayo de 2030.

Este nuevo incremento surge justo cuando el servicio de Metrorrey dejó de dar servicio durante todo un día en el tramo Cuauhtémoc-Exposición de la Línea 1, lo que ha generado molestia por parte de los usuarios. Los ciudadanos también han señalado que el aumento no se ha visto reflejado en la infraestructura debido a la falla en escaleras.

¿Cuánto costará el camión en Monterrey en febrero?

En el caso de los camiones, la tarifa de este medio de transporte aumentó de 16.30 a 16.40 pesos por persona. Este ajuste mensual continuará aplicándose hasta agosto de 2026, cuando el pasaje alcance un costo de 17 pesos. Al igual que con el metro, usuarios de las rutas urbanas han expresado que no han percibido mejoras en el servicio, lo que mantiene el descontento entre la población que depende diariamente de este medio de transporte.

