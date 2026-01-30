Copa Mundial FIFA 2026 Visitará la Ciudad de Monterrey: ¿Qué Días y Cómo Puedo Conocerla?

A unos meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026 en México, los organizadores de este torneo anunciaron el tradicional recorrido del trofeo por diferentes puntos del país, en los que se encuentra la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reveló una lista de todos los puntos que recorrerá este trofeo el cual llegará a Monterrey el próximo 14 de marzo y permanecerá en la ciudad hasta el 16 de marzo. Este evento será completamente gratuito para que los ciudadanos puedan conocerla.

El trofeo será exhibido en el Estadio Monterrey, mejor conocido como “El Gigante de Acero”, lugar donde se llevarán a cabo cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026 durante el mes de junio. Los regiomontanos podrán disfrutar de este evento y calentar motores rumbo al inicio de este torneo.

¿Cómo puedo conocer la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey?

Hasta el momento se desconoce cual será la dinámica para formar parte de este tour y poder tomarte una fotografía con el trofeo del Mundial de Futbol 2026, por lo que las autoridades encargadas de este evento pidieron a los regios mantenerse alerta de las dinámicas que se realizarán para este evento.

La gira del trofeo durará 23 días y visitará estados como Guadalajara, Puebla, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro y la Ciudad de México. Una de las fechas más esperadas es la del próximo 20 de marzo, cuando este trofeo llegue a Cichén Itzá en el estado de Yucatán. Hasta el momento se desconoce cuales serán los puntos exactos donde la copa llegará, por lo que los organizadores de este evento pidieron a los interesados mantenerse alerta para participar en este recorrido.

