Universitario Pierde la Vida tras Accidente en Motocicleta en Santa Catarina, Nuevo León

Un joven universitario perdió la vida luego de sufrir un accidente vehícular cuando circulaba en su motocicleta sobre la carretera a Saltillo a la altura de la avenida Cazadores en Santa Catarina, Nuevo León.

Este percance ocurrió cuando el joven, identificado como Héctor Salazar, de 19 años de edad, se dirigía a su hogar luego de salir de clases en una universidad. Testigos señalaron que la víctima habría perdido el control terminando por estrellarse contra un muro.

Un automovilista bajó de su vehículo para tratar de brindarle ayuda al joven, pero al revisarlo se percató de que ya no contaba con signos vitales por lo que llamó a las autoridades correspondientes. A este punto llegaron elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes confirmaron el deceso del motociclista.

Elementos de movilidad serán quienes determinen como ocurrió este percance. Se espera que los agente de investigación revisen cámaras de seguridad cercanas para visualizar el momento del percance y deslindar las responsabilidades correspondientes. En este punto se pudo observar a familiares del fallecido, quienes mencionaron que el motociclista recién había salido de clases.

Camión de personal y auto vuelcan en canalón en Apodaca

Otro percance vehicular ocurrió durante la mañana de este viernes 30 de enero, cuando un camión de transporte personal y un auto particular chocaran y se volcaran sobre un canalón en la avenida Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León.

En el sitio elementos de seguridad reportaron que al menos 16 personas resultaron lesionadas, 8 de ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital cercano. En el sitio permanecieron elementos de movilidad para abanderar la zona y evitar que se registrara tráfico lento.

