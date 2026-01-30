Moviliza Hallazgo de Hombre Sin Vida Dentro de Auto en Monterrey

La tarde de este viernes 30 de enero se generó una intensa movilización de policías y agentes de investigación luego de que reportara el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un auto en la colonia Jardines de Roma en Monterrey, Nuevo León.

Fue en cruce de la calle Carlota Corday y la avenida Río Nazas donde vecinos reportaron que dentro de un auto de color gris se encontraba el cuerpo de una persona la cual aparentemente se encontraba sin vida. Hasta este sitio llegaron elementos de Fuerza Civil y confirmaron este hallazgo.

Los elementos de inmediato acordonaron el sitio para comenzar con las investigaciones correspondientes. A este sitio también llegaron agentes de investigación y peritos del estado para recabar datos y pruebas que sirvan en esta carpeta. Los policías mencionaron que la víctima tenía la cabeza tapada con cinta canela, por lo que no descartan que su muerte haya sido violenta.

Cierran avenida Río Nazas tras localización de cuerpo

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre sin vida, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y se revele cual fue la razón de su muerte. Vecinos comentaron sentirse con temor debido a este tipo de casos que cada vez son más comunes en este punto del municipio de Monterrey

La avenida Río Nazas fue asegurada y acordonada, por lo que elementos de seguridad pidieron a los automovilistas tomar vías alternas mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes. Se espera que esta movilización continúen por lo menos una hora más.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM