Desalojan a 90 Personas de Edificios por Fuga de Gas y Agua Tras Choque en Monterrey

La tarde de este lunes 2 de febrero, alrededor de las 15:03 de la tarde, fueron evacuadas cerca de 90 personas de edificios ubicados en el Blvd. Antonio L. Rodríguez y el Puente Santa Bárbara Poniente, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, debido a una fuga de gas y otra de agua originados por un choque vial.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, una camioneta se estrelló con una tubería de gas y otra de agua al exterior un edificio ubicado en el Blvd. Antonio L. Rodríguez, provocando la fuga de ambos suministros, así como la movilización de cuerpos de emergencia.

Cierran vialidad en Blvd. Antonio L. Rodríguez por fuga de gas y agua

Elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio donde se registró el accidente vial en el Blvd. Antonio L. Rodríguez donde confirmaron que se registraban fugas, una de gas y otra de agua, por lo que, procedieron a cerrar la vialidad y evacuar dos edificios de manera preventiva, uno de ellos con 70 personas y otro con 20.

Luego de más de una hora de labores, el personal de una empresa de gas natural arribó lugar para cerrar la válvula y controlar una de las dos fugas, mientras los cuerpos de rescate continuaban trabajando en la fuga de agua potable.

Fue después de las 05:00 de la tarde que reabrieron la vialidad en el Blvd. Antonio L. Rodríguez, luego de que los cuerpos de emergencia lograron controlar las fugas y eliminar riesgos. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas a causa de este accidente.

