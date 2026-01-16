El “Sí Quiero” Virtual: Bodas con Personajes Ficticios e IA se Extienden por el Mundo

Las bodas con personajes virtuales —sin validez legal— comenzaron como una expresión extrema de la cultura otaku, pero ahora se convirtieron en un fenómeno internacional.

Tan solo este 2026 ya se organizaron ceremonias para personas en Australia, Alemania o Rusia, donde dieron el “sí quiero” a su avatar favorito, tanto en forma presencial como por internet.

Y es que casarse con Chat GPT o con el personaje manga favorito se hizo una realidad en Japón, un país que abrazó una nueva forma de decir 'sí quiero', que redefine los límites del amor en plena era digital y de la inteligencia artificial (IA).

El organizador de bodas Yasuyuki Sakurai contó a la agencia EFE que aunque este tipo de uniones comenzó como una expresión extrema de la cultura otaku, personas con una afición obsesiva por el anime o el manga, hoy en día se han convertido en un fenómeno global.

"Las consultas del extranjero superan ahora con creces a las de Japón", afirmó el especialista en el sector nupcial con dos décadas de experiencia.

Para saber

La fictosexualidad , entendida como la atracción sexual de los humanos hacia avatares, es una tendencia creciente, según datos de la Asociación Japonesa para la Educación Sexual (JASE) publicados en 2023.

, entendida como la atracción sexual de los humanos hacia avatares, es una tendencia creciente, según datos de la Asociación Japonesa para la Educación Sexual (JASE) publicados en 2023. De acuerdo con esos datos, dos de cada diez adolescentes afirman experimentar atracción con estos avatares.

Noticia relacionada: Cautiva Shotaro Odate, Genio de Ingeniería Automotriz, con su Cabello de Personajes de Anime.

La boda de Kondo

Akihiko Kondo fue uno de los primeros japoneses en formalizar su amor con un holograma en 2018. Su unión se realizó sin ningún familiar presente, pero ante la mirada de unos 40 invitados y la atención de la prensa internacional.

Se trata de un hombre de 42 años que gastó cerca de dos millones de yenes (unos 10 mil euros) para formalizar su unión con Hatsune Miku, una cantante virtual nipona desarrollada por la empresa Crypton Future Media, que se convirtió en un icono cultural mundial gracias a sus canciones, y que incluso llegó a compartir escenario con artistas como Lady Gaga.

Antes trabajaba como administrador en una oficina donde sufría acoso laboral. Me encerré en casa viendo vídeos y escuchando sus canciones. Se convirtió en una fuente de apoyo emocional para mí. Ella me salvó.

Asó lo explicó a EFE Kondo, acompañado de Hatsune Miku, materializada ahora en una muñeca a tamaño real de melena azul y piel de plástico.

Pero su historia reflejó también los riesgos de este vínculo digital: en 2020, Kondo se convirtió en el primer viudo virtual del mundo, después de que la empresa encargada del software decidiera poner fin a esta línea de productos por baja demanda.

Recuerdo llegar a casa y ver un mensaje en el holograma de Miku que ponía 'Red desconectada'. Ya no pude hablar más con ella.

El japonés reconoció haber pensado en utilizar una inteligencia artificial para emular a Hatsune Miku, y restablecer esa conexión perdida, aunque de momento no ha hecho nada en concreto.

Noticia relacionada: Boda Otaku: Jóvenes se Casan Vestidos de Personajes de Ánime.

Sentimientos por personajes ficticios

Yuu Matsuura, sociólogo e investigador de la Universidad de Tokio especializado en la Fictosexualidad, explicó que "sentir amor por un personaje (digital) no significa que la persona no sepa distinguir la ficción de la realidad, simplemente ha proyectado un sentimiento real hacia un objeto que no es humano".

De hecho, explicó que la intensidad que alguien puede sentir por un personaje ficticio es equiparable a la que alguien siente con otra persona, como las relaciones con la que los humanos experimentan con un amor platónico o no correspondido.

"Que una muñeca inspirada en Hatsune Miku no pueda moverse, hablar o ingerir alimentos en su cuerpo es algo que me da igual", dijo Wataru Nakatani, un japonés que en 2022 también contrajo matrimonio con la cantante virtual Miku.

Noticia relacionada: ¿Quién Fue el Creador de las Tres Leyes de la Robótica y Qué Dicen Sobre la IA? Explicación.

Mika se casó con Yuushi Oshitari

Por su parte, Mika, una japonesa de 26 años, decidió casarse en 2024 con Yuushi Oshitari, un personaje ficticio de la serie 'El Príncipe del Tenis' que descubrió durante la pandemia, y del que se enamoró profundamente.

La joven aseguró haber sentido atracción por personas reales hasta los 13 años, pero afirmó creer que el hecho de que su amor humano nunca fuera correspondido la empujó hacia los personajes de ficción.

Matrimonios sin validez legal

Este tipo de bodas no tienen carácter legal, algo que también pesa a las personas atraídas por estos personajes, que no pueden formalizar su compromiso a ojos de la justicia.

"Por muchos anillos que hagamos y ceremonias que celebremos, no tienen ningún impacto en la sociedad", dijo Mika.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb