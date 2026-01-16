A Partir de Este Viernes 16 de Enero, Quedan Prohibidos los Cigarros Electrónicos y Vapeadores

A partir de este viernes 16 de enero, queda prohibida la producción, importación, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos o de vapeadores.

Quien incumpla esta reforma purgará una pena de prisión, que va de uno a 8 años de cárcel y multa que oscilará entre los cien y 2 mil UMAS, que al precio de hoy equivaldría a 11 mil 314 pesos como mínimo y 226 mil 280 pesos, como máximo.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto de la reforma a la Ley General de Salud, que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre de 2025.

Se explica que se debe de entender por cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas o dispositivos análogos a todos los aparatos mecánicos, electrónicos o de cualquier tecnología que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas.

Prohibidos vapeadores desechables

También queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, producción, fabricación, transporte, almacenamiento, importación y exportación, así como su venta, distribución y suministro de cigarrillos electrónicos o vapeadores que sean desechables o de un solo uso.

Queda prohibido, además, la publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y los vapeadores, a través de cualquier medio.

Se explica que las autoridades sanitarias podrán realizar verificaciones y podrán auxiliarse de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para ejecutar las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

No se castigará el consumo ni la posesión, siempre y cuando no tenga que ver con fines de comercialización, exportación o distribución.

Con información de Mario Torres

