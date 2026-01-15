¿Cuánto Tarda en Llegar la Visa Americana Aprobada? Opciones de Entrega Actualizadas a 2026

Si entre tus planes está viajar a Estados Unidos y solicitaste la visa americana recientemente, te debes estar preguntando cuándo llegará el documento ya aprobado. Por ello en N+ te adelantamos cuánto tiempo tarda y cuáles son los métodos de entrega que puedes elegir.

Recuerda que desde el pasado noviembre de 2025 las entrevistas para la visa se realizan en la Nueva Embajada de Estados Unidos, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y en esta nota ya te compartimos cuáles son las rutas para llegar en transporte público.

Y es que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos prácticamente todos los solicitantes de Visas No Migrante para Estados Unidos, incluidos los menores de 14 años y mayores de 79 años, deben presentarse a entrevista con personal consular, a menos que sean elegibles para exención de entrevista.

Por lo que para iniciar el trámite, primero debes reunir todos los documentos y requisitos, así como llenar el Formulario DS-160.

¿Cuánto tarda en llegar la Visa Americana aprobada y cuáles son las opciones de entrega?

Dado que una duda constante entre los solicitantes de visa americana es: cuánto tiempo tarda en llegar este documento una vez aprobado, la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México resolvió esta consulta.

El tiempo que tarda en ser entregado el documento oficial, dependerá del método de impresión que se haya elegido.

Ten en cuenta que tanto la opción de impresión, como de entrega deberán ser seleccionadas el mismo día en que la visa sea aprobada.

Visa en Tarjeta tarda 3 a 4 semanas

Visa Estampada en Pasaporte tarda 5 a 7 días hábiles

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, se sigue una nueva política global que busca reducir los tiempos de espera para visas, al aumentar la disponibilidad de citas.

¿Qué costo tiene el envío de la Visa Americana en México?

Si decides que tu visa te sea entregada en una sucursal de la paquetería DHL o directamente en tu domicilio, te cobrarán un monto adicional al precio que pagaste por la visa americana, actualizado a 2026.

Mientras que si optas por la opción predeterminada de recolectar el documento directamente en el Centro de Atención de Solicitantes de Visa CDMX (CAS), no generará costo extra. Éste se ubica en Hamburgo 213, colonia Juárez.

De modo que si tienes dudas específicas sobre algún paso en el proceso de solicitud de la visa, debes ponerte en contacto con el Centro de Llamadas de Visa de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Según la región en la que te encuentres, será el número que debes marcar.

