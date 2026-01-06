¿Cuánto Cuesta la Visa Americana 2026? Lista de Requisitos Para Tramitarla

Si planeas viajar a Estados Unidos por turismo, negocios o visitas temporales, es necesario tramitar una visa de no inmigrante tipo B1/B2. Para obtener este documento, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos y cubrir una tarifa establecida por el gobierno estadounidense.

Es importante señalar que la tarifa de solicitud no es reembolsable, incluso si la visa es rechazada. El pago corresponde únicamente al proceso administrativo y a la evaluación del expediente, no a la garantía de emisión del documento.

El trámite incluye el llenado del formulario DS-160, el pago previo de la cuota y la programación de una cita para entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

¿Cuánto cuesta la visa en 2026?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, la tarifa vigente en 2026 para la visa de no inmigrante B1/B2 es de 185 dólares, lo que equivale aproximadamente a 3 mil 327 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Además, en 2025 se incorporó un cargo adicional denominado “Visa Integrity Fee”, el cual no sustituye la tarifa de solicitud, sino que se suma únicamente en los casos en los que la visa sea aprobada y emitida.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha informado que la aplicación de este cargo requiere coordinación entre diversas agencias federales. Aunque ya existe una base legal, aún no se ha publicado el mecanismo oficial de cobro ni la fecha exacta de su entrada en vigor.

Por ello, durante 2026 los solicitantes deben considerar que el costo final de la visa podría incrementarse si este cargo adicional entra en operación a lo largo del año.

Requisitos generales para la visa B1/B2

Pasaporte vigente, con al menos seis meses de validez posteriores a la estancia prevista en EE. UU.

Formulario DS-160, debidamente llenado en línea y con la hoja de confirmación con código de barras.

Fotografía digital, que cumpla con los requisitos oficiales.

Pago de la tarifa de solicitud.

Cita para entrevista en la embajada o consulado.

Entrevista consular, en la que se debe demostrar intención de regresar al país de origen, así como solvencia económica y vínculos laborales, familiares o académicos.

