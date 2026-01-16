Personas en Situación de Calle Pasan Noches Complicadas por el Frío en la CDMX

Personas en situación de calle, en la Ciudad de México, aseguran que las madrugadas a la intemperie son difíciles, no solo por las bajas temperaturas, sino también por el viento helado que sus precarios refugios no logran detener.

Reina Lucero, persona en situación de calle desde hace 24 años, explica que trata de estar en movimiento para mitigar el frío:

Las noches, hay veces que sí hay bastante frío y, la verdad, me la paso caminando, o sea, camino para arriba y para abajo, me pongo a trabajar, movilizar los músculos más que nada. El pasarte la avenida, o estar carro por carro y estar, pues en movimiento, porque si tú te sientas, ha llegado el momento en el que yo me he sentado y me empiezan a doler los huesos

Ellos suelen rescatar de la basura, prendas y cobijas, para tratar de abrigarse. Recolectan también todo tipo de objetos para proteger sus improvisados cuartos, pero muchas veces tienen que reponer estas cosas.

Como lo explica Reina:

También hay gente malosa y a mí, sí me han desaparecido mi mochila y mis cobijas. Ahora sí que en ese momento sí me preocupa porque empiezo a decir: ‘Voy a pasar frío’. Sí se siente feo ‘¡Esta noche, no la paso!’, y siempre Dios me manda una persona que me brinda una chamarra calientita, una cobija y me han bajado hasta un café y un pan. Lo que nos ayuda es la ropa viejita, lo que sea, cobijas, cobertores. Nos llama mucho la atención lo calientito, porque sacas una patita y lo vuelves a meter corriendo porque sí el aire está frío

Ayuda

En este invierno, ellos aseguran que son algunas personas y asociaciones, las que les han ayudado a sobrevivir.

Como lo refiere Ángel otra persona en situación de calle:

Sí, pues los hermanos, los de la iglesia, vienen a darnos un café y un pan

"Hay personas que tienen buen corazón y nos brindan una cobija. Los hogares, ellos vienen en camionetas y nos traen una cobija, como en diciembre, nos trajeron pollo, nos trajeron despensas y la verdad así sobrevivimos, día a día", indicó Reina.

Según el censo más reciente, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene contabilizados más de 2 mil personas que viven en situación de calle en la capital del país.

