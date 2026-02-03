Hombre Muere Aplastado Mientras Reparaba Camioneta en Monterrey

Un hombre murió luego de ser aplastado por una camioneta mientras la reparaba. El accidente ocurrió durante la mañana de este martes 3 de febrero en la calle Pizarra de la colonia Colinas de San Bernabé Fomerrey 25, en la zona norte del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Muere Empleado tras ser Aplastado por una Caja de un Tráiler en Allende, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hombre se encontraba realizando labores de reparación debajo de la camioneta y al momento de retirar una llanta, el gato hidráulico se movió, provocando que el vehículo cayera sobre el pecho y parte de la cabeza de la víctima. Sus mismos familiares lo sacaron para intentar ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Video: Muere Hombre Al Caerle Camioneta Cuando la Reparaba en Monterrey

Se movilizan cuerpos de emergencia por accidente en la colonia Colinas de San Bernabé

Elementos de Protección Civl de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Fuerza Civil, Bomberos de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios al hombre, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales a causa del impacto.

La víctima, quien perdió la vida tras ser aplastado por la camioneta, fue identificado como José de aproximadamente 70 años de edad. Elementos de Fuerza Civil resguardaron la zona donde quedó el cuerpo del adulto mayor, en espera de las autoridades competentes para llevar a cabo las indagatorias, así como el levantamiento de evidencias para realizar la investigación correspondiente por la muerte del hombre en la colonia Colinas de San Bernabé.

Historias relacionadas:

Con información de Luis Beza | N+ Monterrey

SHH