Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Habitación de Hotel en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de la habitación de un hotel ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con la avenida Alfonso Reyes, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo se dio minutos antes del medio día de este martes 3 de febrero y generó la movilización de las autoridades de seguridad.

Luego de recibir el reporte de un hombre muerto al interior del hotel, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el alojamiento. Posteriormente, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) arribaron al sitio donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Investigan muerte de hombre en hotel de Monterrey

Luego de confirmar el hallazgo sin vida del hombre, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, los policías de Fuerza Civil y el personal del ICSP iniciaron con el acordonamiento de la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e indagatorias correspondientes como parte de la investigación del caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con los primeros informes, se presume que la muerte fue de forma violenta, pues el cuerpo de la víctima presentaba huellas de violencia, presuntamente ocasionadas con un arma blanca; sin embargo, las autoridades continúan investigando el caso. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este hecho.

La movilización policiaca en el hotel ha llamado la atención de todos los automovilistas que circulan por la avenida Eugenio Garza Asada. Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles sobre este presunto homicidio en la ciudad de Monterrey.

