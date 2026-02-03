Conductor Choca y Vuelca tras Presuntamente Pasarse un Alto en el Centro de Monterrey

Un auto volcó luego de ser impactado por otro carro cuando circulaban sobre las calles Ignacio Vallarta y Geronimo Treviño en el centro de Monterrey. Este percance se reportó durante la mañana de este martes 3 de febrero.

Este choque se registró luego de que un auto en color negro presuntamente se saltara una señal de alto, provocando que otro vehículo de color gris lo impactara provocando que volcara sobre este cruce. Los conductores llamaron de inmediato a rescatistas para liberar al hombres que se encontraba dentro de la unidad que se había volteado.

Hasta este sitio llegaron elementos de Protección Civil, Movilidad y Policía de Monterrey para comenzar con los trabajos correspondientes. Luego de rescatar al conductor del vehículo volcado le brindaron atención médica en este sitio. Paramédicos señalaron que presentaba varias lesiones las cuales fueron atendidas en este punto sin necesidad de ser trasladado.

Vecinos piden estrategias para evitar choques en el centro de Monterrey

Serán los elementos de movilidad quienes determinen como ocurrió este percance y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. En el lugar se pudieron observar cámaras de vigilancia, por lo que se espera que sirvan de apoyo para visualizar el momento del choque. Al sitio también llegó una grúa para retirar ambos vehículos involucrados.

Vecinos de este sector mencionaron que no sería la primera vez que este tipo de accidentes suceden en este sitio, por lo que pidieron a elementos de movilidad realizar alguna estrategia para reducir este tipo de percances. En este cruce se encuentran escuelas y negocios, lo que preocupa a ciudadanos que este tipo de hechos se sigan registrando.

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM