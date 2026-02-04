Confirman 8 Casos de Sarampión en el Estado de Nuevo León

La Secretaría de Salud confirmó 8 casos de sarampión en Nuevo León en su informe diario del brote al corte del martes 3 de febrero de 2026. Además, hasta lo que va de este año, se han reportado 67 casos probables de sarampión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los casos confirmados se presentaron en niños o adultos, ni los municipios en los que se reportaron; sin embargo, informaron que a nivel nacional el grupo más afectado son niños de 1 a 4 años de edad, seguido de los de 5 a 9 años de edad y personas de 25 a 29 años de edad.

Los casos de sarampión confirmados en Nuevo León han incrementado este 2026 en comparación con el 2025, año en el que únicamente se registraron dos pacientes. Cabe destacar que, tan solo en las últimas horas se reportaron 44 casos de sarampión en México.

Primer caso de sarampión en México

El primer caso confirmado de sarampión en México se notificó en la Semana Epidemiológica 5 del año 2025. Al corte del martes 3 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud contabiliza 8 mil 332 casos confirmados acumulados de sarampión desde 2025 hasta este 2026.

Actualmente, en lo que va del año 2026, Jalisco es el estado que registra mayor número de casos de sarampión, siendo un total de mil 113 confirmados y mil 875 casos probables, por lo que, ya fueron suspendidas las clases en 15 escuelas donde han detectado casos positivos.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa y se trasmite por gotas de saliva, al tose y estornudar de una persona infectada. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

El sarampión afecta principalmente a niñas, niños y personas con bajas defensas; además, puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo. La forma de prevenirla es con la vacunación.

