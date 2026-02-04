Motociclista Muere Arrollado y Responsable Se Da a la Fuga en Pesquería, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un automovilista en el fraccionamiento Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El fatal accidente ocurrió a aproximadamente 500 metros del puente Miguel Alemán, generando una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona. Tras el choque, el conductor del automóvil involucrado huyó del lugar, por lo que hasta el momento no hay ninguna persona detenida o señalada como responsable de la muerte del motociclista.

Video: Muere Motociclista en Choque Contra Carro en Fracc Colinas del Aeropuerto en Pesquería

Elementos de Protección Civil de Pesquería acudieron rápidamente al sitio del accidente tras recibir el reporte de una persona lesionada. Sin embargo, al llegar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto. A pesar de que el motociclista portaba casco de seguridad, el fuerte golpe provocó que perdiera el control de su vehículo y terminara derrapando sobre la carpeta asfáltica

De acuerdo con versiones preliminares, se habla de que un transporte de personal habría alcanzado a arrollar al motociclista en el lugar de los hechos. Esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer cómo ocurrió exactamente el accidente y determinar la responsabilidad correspondiente.

Zona asegurada y peritajes en proceso

La zona fue acordonada por las autoridades para evitar el paso de vehículos y personas. En el lugar se mantiene la espera de la llegada de personal de Criminalística y Servicios Periciales, quienes serán los encargados de realizar las diligencias necesarias, recabar indicios y levantar evidencias que ayuden a integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del motociclista fallecido. Las autoridades continúan con las indagatorias para localizar al conductor que huyó del sitio y esclarecer los hechos que derivaron en este lamentable accidente vial ocurrido en Pesquería.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR