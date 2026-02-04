Presunta Quema de Cobre Provoca Incendio y Consume Patrimonio de Dos Hermanos en Nuevo León

Cuando presuntamente quemaba cobre para poder venderlo, una persona inició el incendio que arraso con dos tejabanes la noche del martes 3 de febrero en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Granada y Unión Morelos, en la colonia San Isidro, en los márgenes del río Santa Catarina.

Tras el reporte del incendio, elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina y Bomberos de Nuevo León llegaron a la zona para sofocar las llamas que alcanzaban una altura de cinco metros. Antes del arribo de los rescatistas, vecinos del sector intentaron contener el fuego con cubetas y mangueras

El incendio consumió en su totalidad el patrimonio de dos hermanos; uno de ellos relató que se encontraba dormido al momento del incidente. Muebles, láminas, ropa y diversos artículos, además de madera y cableado eléctrico terminaron reducidos a cenizas a causa del fuego.

El pasado 29 de enero, una familia de cuatro integrantes perdió su patrimonio luego de que se incendiara su casa en la colonia Santa Lucía, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. El hombre, la mujer y sus dos pequeños hijo lograron salir a salvo junto con su mascota.

Los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al reporte del incendio para controlarlo y sofocarlo; sin embargo, las llamas ya habían consumido la viviendas y las pertenencias de la familia que fue valorada en el sitio. Ahora, piden la ayuda de la ciudadanía, después de perder su patrimonio por el fuego.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

