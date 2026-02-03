Se Registra Incendio en Parte Alta de la Colonia Independencia en Monterrey; Esto Sabemos

Un incendio en la parte alta de la colonia Independencia, en Monterrey, movilizó a elementos de rescate para combatir las llamas. Este siniestro fue reportado por vecinos y automovilistas durante la tarde de este martes 3 de enero.

Noticia relacionada: Moviliza Incendio de Terreno Baldío en Colonia Fomerrey 105 en Monterrey

Fueron elementos de Protección Civil de Monterrey quienes recibieron este reporte, por lo que se movilizaron de inmediato. Los rescatistas comentaron que tuvieron que subir por la parte trasera, en el muncipio de San Pedro Garza García, del cerro de la Independencia y pode llegar a la zona donde las llamas comenzaban a extenderse. Cerca de este siniestro se encontraban algunas propiedades, por lo que de inmediato comenzaron con los trabajos correspondientes.

Rescatistas mencionaron que este incendio comenzó debido a la quema de basura. El siniestro se habría salido de control provocando que las llamas alcanzaran hierva seca. Las columnas de humo podían ser vistas desde deferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, lo que generó preocupación entre habitantes de la colonia Independencia y automovilistas que circulaban cerca de este punto.

Video: Moviliza Incendio de Basura y Hierba en Monterrey

Autoridades piden a vecinos reportar la quema de basura

Elementos de Protección Civil de Monterrey lograron controlar las llamas y comenzaron con los labores de enfriamiento para evitar que las llamas se vuelvan a generar. Serán agentes de investigación quienes comiencen con los trabajos correspondientes para localizar a el o los responsables y aplicar las sanciones necesarias.

En este punto se descartaron personas lesionadas y no fue necesario desalojar a vecinos de la colonia Independencia. Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad relacionada con la quema de basura, ya que este tipo de prácticas pueden provocar incendios que podrían salirse de control dejando severas afectaciones y provocando accidentes mayores.

Historias recomendadas:

DAGM