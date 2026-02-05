Atacan y Hieren a Hombre de Al Menos Cinco Disparos en García, Nuevo León

Un hombre quedó gravemente herido luego de ser víctima de un intento de ejecución durante la noche del miércoles 4 de febrero en la calle Dr. Francisco Javier de Balmis y su cruce con la calle Dr. Ramón de la Vega, en la colonia Valle de San Blas, en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con lo narrado por testigos, los presuntos agresores viajaban a bordo de una motocicleta, arribaron al cruce mencionado y accionaron sus armas en contra del hombre para luego darse a la fuga. Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de García arribaron al sitio tras recibir el reporte de la agresión.

Al llegar al sitio encontraron a un hombre con múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. La víctima del ataque fue identificada como Missael, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en tórax y abdomen.

Las autoridades municipales acordonaron la zona para preservar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes en el cruce de las calles Dr. Francisco Javier de Balmis y Dr. Ramón de la Vega, en la colonia Valle de San Blas, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque armado que dejó como saldo un hombre herido de al menos cinco impactos de bala, quien fue trasladado para su atención médica. Las autoridades continúan en la búsqueda de los presuntos responsables, que aún no han sido identificados.

