Encuentran a Hombre Asesinado a un Costado de la Carretera en Doctor González, Nuevo León

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado envuelto con una cobija y abandonado en una zona baldía, a un costado de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Doctor González, Nuevo León. El hallazgo que se dio durante la mañana de este miércoles 4 de diciembre generó la movilización de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencias.

Noticia relacionada: Hombre Resulta Herido por Explosión de Mina en Doctor Coss, Nuevo León

Fue a la altura del kilómetro 51 de la carretera Miguel Alemán donde reportaron haber visto a una persona presuntamente inconsciente, tirada y envuelta en una cobija entre la maleza. Paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba huellas de violencia.

Video: Hallan a Hombre Ejecutado en Zona Baldía en Doctor González en Nuevo León

Investigan asesinato de hombre abandonado en Doctor González

Tras confirmarse la muerte del hombre, elementos de Fuerza Civil y Policía Municipal de Doctor González arribaron al sitio y acordonaron la zona para que los peritos llevaran a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para investigar el homicidio, aparentemente cometido con arma de fuego.

Hasta el momento, el hombre, que presentaba impactos de bala, no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades y se desconoce el móvil del crimen. Los elementos policiacos continúan con las investigaciones para dar con el o los presuntos responsables de este hecho violento en el municipio de Doctor González, en Nuevo León.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH